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19.12.2019
Лиза Фонсагривс – первая женщина, которую называли супермоделью
Искусство
03.12.2019
Лаконичный гений: иллюстратор моды Рене Грюо
Искусство
21.11.2019
Иллюстратор Амос Сьюэлл
Искусство
09.11.2019
Дун Хун-Оай: фотографии в стиле традиционной китайской живописи
Искусство
02.11.2019
Легендарная фотосерия Рут Оркин «Американка во Флоренции»
Люди
Дмитрий Менделеев: «Все беды от женщин-шалопаев»
Выбор редактора
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Коллекция
Фирма «Мелодия» выложила в открытый доступ «золотую» коллекцию классики — 1800 записей
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Итоги года
ТОР-50 самых безумных заголовков 2019 года
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Искусство
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Дмитрий Быков. «Сентиментальный романс»
20.12.2019
Искусство
20.12.2019
Дмитрий Быков. «Сентиментальный романс»
Дмитрию Быкову – 52!...
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«Сандаловый профиль Плисецкой…»
12.12.2019
Искусство
12.12.2019
«Сандаловый профиль Плисецкой…»
Посвящение Андрея Дементьева великой балерине...
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Вуди Аллен. «Случай с Кугельмасом»
Искусство
12.12.2019
Искусство
Замечательный рассказ о том, что может случиться, если завести роман с Эммой Бовари...
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Звезды мирового балета в объективе Сержа Лидо
Искусство
11.12.2019
Искусство
Сергей Лидов (именно так изначально звали знаменитого фотографа) родился в 1906 году в Москве, а в 18 лет эмигрировал в Париж...
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Владимир Набоков. «Бритва»
Искусство
11.12.2019
Искусство
«Его большую, благородную, великолепную отчизну какой-то скучный шут погубил ради красного словца, и это он простить не мог»...
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Это интересно
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О мухах
20.12.2019
Это интересно
20.12.2019
О мухах
Мы воспринимаем эту фразу буквально, но речь тут вовсе не о насекомых!...
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Чудо кружевного фарфора
20.12.2019
Это интересно
20.12.2019
Чудо кружевного фарфора
Технология создания фарфорового кружева, с одной стороны проста, с другой – требует от мастера ювелирной точности и опыта...
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Искусство на грани гипноза. Невероятно красивые анимированные картины Джорджа Редхока
Это интересно
11.12.2019
Это интересно
У Джорджа Редхока повреждено зрение, но, несмотря на это, он создает просто невероятно красивые анимированные картины...
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Графиня Мария Тарновская: как любовь превратить в идеальное преступление
Это интересно
05.12.2019
Это интересно
Тарновская обладала невероятной красотой и обаянием, сводила с ума мужчин...
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Кулинарные книги художников и писателей
Это интересно
04.12.2019
Это интересно
Многие великие писатели, музыканты и художники оставили после себя оригинальные кулинарные рецепты...
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Люди
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Лиза Фонсагривс – первая женщина, которую называли супермоделью
19.12.2019
Люди
19.12.2019
Лиза Фонсагривс – первая женщина, которую называли супермоделью
Даже если вы никогда не слышали это имя, вы точно видели ее фотографии...
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«Если встречу еврея, буду к нему хорошо относиться…»
18.12.2019
Люди
18.12.2019
«Если встречу еврея, буду к нему хорошо относиться…»
В 1947 году знаменитый впоследствии режиссер Элиа Казан снял фильм «Джентльменское соглашение»...
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«Цепляйся, мамочка, за все радостное…»: письмо Д. Шостаковича, от которого становится теплее на душе
Люди
17.12.2019
Люди
Это письмо написал 19-летний Шостакович, который только что стал автором Первой симфонии...
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Яша
Люди
16.12.2019
Люди
История одной собаки...
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Шаг по лестнице между небом и землей
Люди
16.12.2019
Люди
Вверх или вниз?...
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Юмор
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Грустный анекдот о неудачном контакте с внеземной цивилизацией
19.12.2019
Юмор
19.12.2019
Грустный анекдот о неудачном контакте с внеземной цивилизацией
Не сомневаемся, именно так бы всё и было...
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Юмор вне времени: карикатуры Евгения Шукаева
18.12.2019
Юмор
18.12.2019
Юмор вне времени: карикатуры Евгения Шукаева
Евгений Александрович Шукаев (1932–1988) — один из лучших советских художников-графиков, великолепный рисовальщик, главный художник журнала «Крокодил»...
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Аркадий Аверченко. «Преступление актрисы Марыськиной»
Юмор
16.12.2019
Юмор
Прекрасный рассказ!...
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20+ интересных мыслей от людей, всегда готовых поговорить «за жизнь»
Юмор
13.12.2019
Юмор
Есть над чем задуматься!...
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ТОР-50 самых безумных заголовков 2019 года
Юмор
12.12.2019
Юмор
Да, до конца года еще осталась пара недель, но мы надеемся, что более безумных заголовков в нем уже не появится!...
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Отдых
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Фирма «Мелодия» выложила в открытый доступ «золотую» коллекцию классики — 1800 записей
19.12.2019
Отдых
19.12.2019
Фирма «Мелодия» выложила в открытый доступ «золотую» коллекцию классики — 1800 записей
В основном это произведения XIX века, но есть и отдельные образцы музыки XVIII и XX веков...
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750 раритетных музыкальных пластинок начала ХХ века в открытом доступе
26.11.2019
Отдых
26.11.2019
750 раритетных музыкальных пластинок начала ХХ века в открытом доступе
Некоммерческая организация Архив Интернета воплощает в жизнь крупномасштабный проект по оцифровке виниловых пластинок...
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Агрегатор онлайн-образования — более 1000 курсов МГУ, ВШЭ, МФТИ и других ведущих вузов
Отдых
21.11.2019
Отдых
Сейчас в базе 1177 курсов, которые предлагают 125 университетов...
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Музей ивановского ситца создал онлайн-галерею принтов XVIII–XX вв.
Отдых
14.11.2019
Отдых
На сайте можно рассмотреть и изучить узоры прошлых веков — с 1710-х по 1930-е годы...
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10 незаконченных романов зарубежных писателей XX века
Отдых
11.11.2019
Отдых
Недописанный роман — это отдельный литературный жанр, если можно так выразиться...
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Видео
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Государство и народ
18.12.2019
Видео
18.12.2019
Государство и народ
Грустная сказка в исполнении Романа Карцева...
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Андрей Аверьянов. «Сказ про Егора, царёву опору, сына Федота-стрельца, удалого молодца»
12.12.2019
Видео
12.12.2019
Андрей Аверьянов. «Сказ про Егора, царёву опору, сына Федота-стрельца, удалого молодца»
Блестящее продолжение знаменитой сказки Леонида Филатова!...
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Ростропович играет, провожая Тарковского
Видео
09.12.2019
Видео
5 января 1987 года, Париж...
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Это видео показывает истинные размеры нашей Солнечной системы
Видео
29.11.2019
Видео
Наша система на самом деле очень пустынное место, где под действием гравитации вокруг звезды кружат всего несколько крошечных камней...
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Как Дарвин пришел к теории эволюции
Видео
28.11.2019
Видео
Простое, понятное и наглядное видео от Русской службы Би-би-си...
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Мысли
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Правило Рассела
16.12.2019
Мысли
16.12.2019
Правило Рассела
Три тезиса для желающих узнать, чему верить в той сфере, в которой они не являются специалистами...
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Борис Стругацкий: «Кто сказал, что человеку в мире должно быть уютно?!»
04.12.2019
Мысли
04.12.2019
Борис Стругацкий: «Кто сказал, что человеку в мире должно быть уютно?!»
Беседа писателя и журналиста Дмитрия Быкова с фантастом Борисом Стругацким (1933-2012), 1997 год...
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23 жестких, но чертовски точных совета о любви
Мысли
14.11.2019
Мысли
Здоровый цинизм практикующего психолога с 30-летним стажем Михаила Лабковского никого не оставляет равнодушным...
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Экскурсия твоей жизни
Мысли
13.11.2019
Мысли
Очень немногие постигают науку жизни...
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Два стихотворения Наума Сагаловского, которые поймут только те, кому за...
Мысли
11.11.2019
Мысли
Говорят, Сергей Довлатов как-то сказал, что главное и единственное, что он сделал в Америке – это открыл Наума Сагаловского...
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Дети
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Документальный фильм «Личность начинается с детства» (1979)
02.12.2019
Дети
02.12.2019
Документальный фильм «Личность начинается с детства» (1979)
Документальный фильм о факторах, влияющих на формирование личности ребенка...
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Детей надо успевать любить...
21.11.2019
Дети
21.11.2019
Детей надо успевать любить...
Это так быстро проходит; это время, пока мы так нужны детям...
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Фотограф Анна Геддес показала, какими выросли дети с её знаменитых снимков
Дети
20.11.2019
Дети
Анна Геддес снимала малышей, начиная с 1990 года...
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«Счастье – это прекрасная цель для ребенка. Но она иллюзорна»
Дети
08.10.2019
Дети
Интересная лекция о том, что «вырастить детей счастливыми» — достаточно невротическая идея...
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Портал «Артхив» опубликовал список картин, которые должен знать каждый ребёнок
Дети
23.09.2019
Дети
И рассказывает о каждом шедевре интересные факты!...
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Вещи
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Ученые изобрели майку, которая следит за здоровьем владельца
01.10.2019
Вещи
01.10.2019
Ученые изобрели майку, которая следит за здоровьем владельца
Умная майка способна отслеживать дыхание, записывать частоту сердечных сокращений и отправлять эти данные на смартфон...
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LTE-трекер найдет любую пропавшую вещь
13.09.2018
Вещи
13.09.2018
LTE-трекер найдет любую пропавшую вещь
Устройство может сообщить о местонахождении потерявшейся вещи даже оттуда, где Bluetooth и другие технологии окажутся бессильны...
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Задушевный друг: робот для пожилых людей
Вещи
27.07.2018
Вещи
Робот-компаньон ElliQ адаптируется под потребности своего владельца и благодаря технологии «естественного общения» может вести эмоциональный диалог...
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15 восхитительных приспособлений, которые превратят ваши стены в сады Семирамиды
Вещи
05.06.2018
Вещи
Писк интерьерной моды – стильные подвесные суккулентные плантаторы для оформления стен живыми панно ...
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Украшение для книжной полки превращает её в улочку с узкими проходами между домами
Вещи
24.05.2018
Вещи
Мини-инсталляции для книжных полок имитируют узкие проходы между домами на японской улочке – с каменными ступеньками, кондиционерами, трубопроводами и растениями ...
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Дмитрий Быков. «Сентиментальный романс»
20.12.2019
Искусство
20.12.2019
Дмитрий Быков. «Сентиментальный романс»
Дмитрию Быкову – 52!...
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О мухах
20.12.2019
Это интересно
20.12.2019
О мухах
Мы воспринимаем эту фразу буквально, но речь тут вовсе не о насекомых!...
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Чудо кружевного фарфора
20.12.2019
Это интересно
20.12.2019
Чудо кружевного фарфора
Технология создания фарфорового кружева, с одной стороны проста, с другой – требует от мастера ювелирной точности и опыта...
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Лиза Фонсагривс – первая женщина, которую называли супермоделью
19.12.2019
Люди
19.12.2019
Лиза Фонсагривс – первая женщина, которую называли супермоделью
Даже если вы никогда не слышали это имя, вы точно видели ее фотографии...
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Грустный анекдот о неудачном контакте с внеземной цивилизацией
19.12.2019
Юмор
19.12.2019
Грустный анекдот о неудачном контакте с внеземной цивилизацией
Не сомневаемся, именно так бы всё и было...
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Фирма «Мелодия» выложила в открытый доступ «золотую» коллекцию классики — 1800 записей
19.12.2019
Отдых
19.12.2019
Фирма «Мелодия» выложила в открытый доступ «золотую» коллекцию классики — 1800 записей
В основном это произведения XIX века, но есть и отдельные образцы музыки XVIII и XX веков...
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Государство и народ
18.12.2019
Видео
18.12.2019
Государство и народ
Грустная сказка в исполнении Романа Карцева...
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«Если встречу еврея, буду к нему хорошо относиться…»
18.12.2019
Люди
18.12.2019
«Если встречу еврея, буду к нему хорошо относиться…»
В 1947 году знаменитый впоследствии режиссер Элиа Казан снял фильм «Джентльменское соглашение»...
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Юмор вне времени: карикатуры Евгения Шукаева
18.12.2019
Юмор
18.12.2019
Юмор вне времени: карикатуры Евгения Шукаева
Евгений Александрович Шукаев (1932–1988) — один из лучших советских художников-графиков, великолепный рисовальщик, главный художник журнала «Крокодил»...
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«Цепляйся, мамочка, за все радостное…»: письмо Д. Шостаковича, от которого становится теплее на душе
17.12.2019
Люди
17.12.2019
«Цепляйся, мамочка, за все радостное…»: письмо Д. Шостаковича, от которого становится теплее на душе
Это письмо написал 19-летний Шостакович, который только что стал автором Первой симфонии...
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Аркадий Аверченко. «Преступление актрисы Марыськиной»
16.12.2019
Юмор
16.12.2019
Аркадий Аверченко. «Преступление актрисы Марыськиной»
Прекрасный рассказ!...
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Правило Рассела
16.12.2019
Мысли
16.12.2019
Правило Рассела
Три тезиса для желающих узнать, чему верить в той сфере, в которой они не являются специалистами...
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Яша
16.12.2019
Люди
16.12.2019
Яша
История одной собаки...
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Шаг по лестнице между небом и землей
16.12.2019
Люди
16.12.2019
Шаг по лестнице между небом и землей
Вверх или вниз?...
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Очарованный странник: как Станислав Курилов преодолел 100 км вплавь, чтобы сбежать из СССР
13.12.2019
Люди
13.12.2019
Очарованный странник: как Станислав Курилов преодолел 100 км вплавь, чтобы сбежать из СССР
13 декабря 1974 года Станислав Курилов совершил побег из СССР, спрыгнув с борта лайнера и проплыв около 100 км...
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20+ интересных мыслей от людей, всегда готовых поговорить «за жизнь»
13.12.2019
Юмор
13.12.2019
20+ интересных мыслей от людей, всегда готовых поговорить «за жизнь»
Есть над чем задуматься!...
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Андрей Аверьянов. «Сказ про Егора, царёву опору, сына Федота-стрельца, удалого молодца»
12.12.2019
Видео
12.12.2019
Андрей Аверьянов. «Сказ про Егора, царёву опору, сына Федота-стрельца, удалого молодца»
Блестящее продолжение знаменитой сказки Леонида Филатова!...
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ТОР-50 самых безумных заголовков 2019 года
12.12.2019
Юмор
12.12.2019
ТОР-50 самых безумных заголовков 2019 года
Да, до конца года еще осталась пара недель, но мы надеемся, что более безумных заголовков в нем уже не появится!...
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Немного о водке...
12.12.2019
Юмор
12.12.2019
Немного о водке...
Я тут последнее время как-то подрастерялась и почти совсем запуталась в том, что можно и что нельзя...
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«Сандаловый профиль Плисецкой…»
12.12.2019
Искусство
12.12.2019
«Сандаловый профиль Плисецкой…»
Посвящение Андрея Дементьева великой балерине...
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Вуди Аллен. «Случай с Кугельмасом»
12.12.2019
Искусство
12.12.2019
Вуди Аллен. «Случай с Кугельмасом»
Замечательный рассказ о том, что может случиться, если завести роман с Эммой Бовари...
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Звезды мирового балета в объективе Сержа Лидо
11.12.2019
Искусство
11.12.2019
Звезды мирового балета в объективе Сержа Лидо
Сергей Лидов (именно так изначально звали знаменитого фотографа) родился в 1906 году в Москве, а в 18 лет эмигрировал в Париж...
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Луи де Фюнес и его розы
11.12.2019
Люди
11.12.2019
Луи де Фюнес и его розы
У розы, названной в честь актёра, такой яркий цвет, что даже самый пасмурный день покажется солнечным!...
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Искусство на грани гипноза. Невероятно красивые анимированные картины Джорджа Редхока
11.12.2019
Это интересно
11.12.2019
Искусство на грани гипноза. Невероятно красивые анимированные картины Джорджа Редхока
У Джорджа Редхока повреждено зрение, но, несмотря на это, он создает просто невероятно красивые анимированные картины...
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Владимир Набоков. «Бритва»
11.12.2019
Искусство
11.12.2019
Владимир Набоков. «Бритва»
«Его большую, благородную, великолепную отчизну какой-то скучный шут погубил ради красного словца, и это он простить не мог»...
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Цитадель Этель Войнич
10.12.2019
Люди
10.12.2019
Цитадель Этель Войнич
Дожив до глубокой старости, она случайно узнала о том, что ее слава в далекой России незыблема, как стяг свободы...
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Анекдот о том, с какими людьми нам всем иногда приходится работать
10.12.2019
Юмор
10.12.2019
Анекдот о том, с какими людьми нам всем иногда приходится работать
А шоб вы знали!...
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Ананасы в шампанском
09.12.2019
Люди
09.12.2019
Ананасы в шампанском
В 30-е годы Валентин Катаев и Юрий Олеша были знаменитые и богатые писатели...
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Ростропович играет, провожая Тарковского
09.12.2019
Видео
09.12.2019
Ростропович играет, провожая Тарковского
5 января 1987 года, Париж...
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Юлия Верба. «Йося и его дети»
09.12.2019
Люди
09.12.2019
Юлия Верба. «Йося и его дети»
Веселый и трогательный рассказ о гениальном одесском гинекологе...
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Исаак Бабель. «В Одессе каждый юноша…»
09.12.2019
Искусство
09.12.2019
Исаак Бабель. «В Одессе каждый юноша…»
Этот короткий текст – просто восторг!...
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Обаяние повседневной жизни в иллюстрациях Стевана Доханоса
06.12.2019
Искусство
06.12.2019
Обаяние повседневной жизни в иллюстрациях Стевана Доханоса
Стеван Доханос (1907–1994) — американский художник и иллюстратор, приверженец школы социального реализма...
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Графиня Мария Тарновская: как любовь превратить в идеальное преступление
05.12.2019
Это интересно
05.12.2019
Графиня Мария Тарновская: как любовь превратить в идеальное преступление
Тарновская обладала невероятной красотой и обаянием, сводила с ума мужчин...
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Борис Стругацкий: «Кто сказал, что человеку в мире должно быть уютно?!»
04.12.2019
Мысли
04.12.2019
Борис Стругацкий: «Кто сказал, что человеку в мире должно быть уютно?!»
Беседа писателя и журналиста Дмитрия Быкова с фантастом Борисом Стругацким (1933-2012), 1997 год...
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Аркадий Аверченко. «Ценитель искусства»
04.12.2019
Юмор
04.12.2019
Аркадий Аверченко. «Ценитель искусства»
(Основано на реальных событиях)...
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Кулинарные книги художников и писателей
04.12.2019
Это интересно
04.12.2019
Кулинарные книги художников и писателей
Многие великие писатели, музыканты и художники оставили после себя оригинальные кулинарные рецепты...
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13 немногословных анекдотов о мужчинах и женщинах
03.12.2019
Юмор
03.12.2019
13 немногословных анекдотов о мужчинах и женщинах
Потому что лишние слова здесь ни к чему...
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Лаконичный гений: иллюстратор моды Рене Грюо
03.12.2019
Искусство
03.12.2019
Лаконичный гений: иллюстратор моды Рене Грюо
Его рисунки – верх элегантности в модной иллюстрации и настоящий гимн женщине...
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Документальный фильм «Личность начинается с детства» (1979)
02.12.2019
Дети
02.12.2019
Документальный фильм «Личность начинается с детства» (1979)
Документальный фильм о факторах, влияющих на формирование личности ребенка...
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Детские образы Тимолеона Мари Лобришона
02.12.2019
Искусство
02.12.2019
Детские образы Тимолеона Мари Лобришона
Каждый маленький герой на картинах этого художника – личность, со своим характером и своей историей...
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Это видео показывает истинные размеры нашей Солнечной системы
29.11.2019
Видео
29.11.2019
Это видео показывает истинные размеры нашей Солнечной системы
Наша система на самом деле очень пустынное место, где под действием гравитации вокруг звезды кружат всего несколько крошечных камней...
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Как Дарвин пришел к теории эволюции
28.11.2019
Видео
28.11.2019
Как Дарвин пришел к теории эволюции
Простое, понятное и наглядное видео от Русской службы Би-би-си...
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Кто построил висячие сады Семирамиды и что в них чудесного?
26.11.2019
Это интересно
26.11.2019
Кто построил висячие сады Семирамиды и что в них чудесного?
Начнем с главного — висячие сады Семирамиды никогда Семирамиде не принадлежали...
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750 раритетных музыкальных пластинок начала ХХ века в открытом доступе
26.11.2019
Отдых
26.11.2019
750 раритетных музыкальных пластинок начала ХХ века в открытом доступе
Некоммерческая организация Архив Интернета воплощает в жизнь крупномасштабный проект по оцифровке виниловых пластинок...
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Двойная статуя Мефистофеля и Маргариты
25.11.2019
Это интересно
25.11.2019
Двойная статуя Мефистофеля и Маргариты
Это, вероятно, одна из самых необычных скульптур в мире...
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Элегантный анекдот для тех, кто иногда превышает скорость
25.11.2019
Юмор
25.11.2019
Элегантный анекдот для тех, кто иногда превышает скорость
Интересное решение, надо попробовать!...
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Оптические игры Серджи Каденаса
25.11.2019
Видео
25.11.2019
Оптические игры Серджи Каденаса
Серджи использует собственную технику, рисуя на больших полотнах так, чтобы свести воедино две антагонистические персоны...
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Фантастическая керамика Дина Макрэйна
25.11.2019
Видео
25.11.2019
Фантастическая керамика Дина Макрэйна
Необыкновенная техника!...
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Детей надо успевать любить...
21.11.2019
Дети
21.11.2019
Детей надо успевать любить...
Это так быстро проходит; это время, пока мы так нужны детям...
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Иллюстратор Амос Сьюэлл
21.11.2019
Искусство
21.11.2019
Иллюстратор Амос Сьюэлл
Превосходные иллюстрации с мягким юмором...
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Агрегатор онлайн-образования — более 1000 курсов МГУ, ВШЭ, МФТИ и других ведущих вузов
21.11.2019
Отдых
21.11.2019
Агрегатор онлайн-образования — более 1000 курсов МГУ, ВШЭ, МФТИ и других ведущих вузов
Сейчас в базе 1177 курсов, которые предлагают 125 университетов...
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Каменный зверинец Фаберже
21.11.2019
Это интересно
21.11.2019
Каменный зверинец Фаберже
Драгоценные сони, морские свинки, крысы, собаки, кошки и другие...
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Фотограф Анна Геддес показала, какими выросли дети с её знаменитых снимков
20.11.2019
Дети
20.11.2019
Фотограф Анна Геддес показала, какими выросли дети с её знаменитых снимков
Анна Геддес снимала малышей, начиная с 1990 года...
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Берлинский филармонический оркестр и Даниэль Баренбойм исполняют Tico-Tico
19.11.2019
Видео
19.11.2019
Берлинский филармонический оркестр и Даниэль Баренбойм исполняют Tico-Tico
Tico-Tico в исполнении симфонического оркестра? Да!...
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Не верь глазам своим: турецкая художница рисует поразительные иллюзии
19.11.2019
Видео
19.11.2019
Не верь глазам своим: турецкая художница рисует поразительные иллюзии
Элиф Сахин предлагает своим подписчикам в инстаграме проверить себя и отличить реальные вещи от нарисованных...
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Парадокс Абилина: почему надо исходить из своих желаний
18.11.2019
Это интересно
18.11.2019
Парадокс Абилина: почему надо исходить из своих желаний
Есть грабли, на которые можно наступать каждый день...
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23 жестких, но чертовски точных совета о любви
14.11.2019
Мысли
14.11.2019
23 жестких, но чертовски точных совета о любви
Здоровый цинизм практикующего психолога с 30-летним стажем Михаила Лабковского никого не оставляет равнодушным...
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Музей ивановского ситца создал онлайн-галерею принтов XVIII–XX вв.
14.11.2019
Отдых
14.11.2019
Музей ивановского ситца создал онлайн-галерею принтов XVIII–XX вв.
На сайте можно рассмотреть и изучить узоры прошлых веков — с 1710-х по 1930-е годы...
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Экскурсия твоей жизни
13.11.2019
Мысли
13.11.2019
Экскурсия твоей жизни
Очень немногие постигают науку жизни...
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Песня про Гершензона и Полупортянцева
13.11.2019
Видео
13.11.2019
Песня про Гершензона и Полупортянцева
Замечательная песня и интересная история её появления!...
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Два стихотворения Наума Сагаловского, которые поймут только те, кому за...
11.11.2019
Мысли
11.11.2019
Два стихотворения Наума Сагаловского, которые поймут только те, кому за...
Говорят, Сергей Довлатов как-то сказал, что главное и единственное, что он сделал в Америке – это открыл Наума Сагаловского...
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Михаил Гаспаров. «Обязанность понимать»
11.11.2019
Мысли
11.11.2019
Михаил Гаспаров. «Обязанность понимать»
«Я — человек. Считается, что уже поэтому я — личность. Если я — личность, то какие я чувствую за собой права? Никаких»...
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10 незаконченных романов зарубежных писателей XX века
11.11.2019
Отдых
11.11.2019
10 незаконченных романов зарубежных писателей XX века
Недописанный роман — это отдельный литературный жанр, если можно так выразиться...
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«На что мы тратим жизнь…»
07.11.2019
Мысли
07.11.2019
«На что мы тратим жизнь…»
Такое простое и бесхитростное стихотворение...
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Как выглядели бы знаменитости прошлых лет в наши дни?
06.11.2019
Это интересно
06.11.2019
Как выглядели бы знаменитости прошлых лет в наши дни?
Маркиза де Помпадур, Нефертити, Калигула и другие с современными прическами и одеждой...
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Два раза в жизни каждого человека наступает переходный возраст…
04.11.2019
Мысли
04.11.2019
Два раза в жизни каждого человека наступает переходный возраст…
Почему наши близкие в старости становятся такими невыносимыми?...
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Михаил Жванецкий. «Тем, кто понял»
02.11.2019
Мысли
02.11.2019
Михаил Жванецкий. «Тем, кто понял»
Просто ты уже через это прошел и снова готов пройти, чтобы понять. И теперь желаешь одного: собраться с такими же, кто не понял, но готов понять...
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Анатолий Приставкин: «Мы существуем для того, чтобы смягчать сердца»
31.10.2019
Мысли
31.10.2019
Анатолий Приставкин: «Мы существуем для того, чтобы смягчать сердца»
Писатель Анатолий Приставкин с 1992 г. был председателем Комиссии по помилованию при Президенте РФ...
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