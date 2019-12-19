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Дмитрий Быков. «Сентиментальный романс»
20.12.2019
Искусство
Дмитрий Быков. «Сентиментальный романс»
О мухах
20.12.2019
Это интересно
О мухах
Чудо кружевного фарфора
20.12.2019
Это интересно
Чудо кружевного фарфора
Лиза Фонсагривс – первая женщина, которую называли супермоделью
19.12.2019
Люди
Лиза Фонсагривс – первая женщина, которую называли супермоделью
Грустный анекдот о неудачном контакте с внеземной цивилизацией
19.12.2019
Юмор
Грустный анекдот о неудачном контакте с внеземной цивилизацией
Фирма «Мелодия» выложила в открытый доступ «золотую» коллекцию классики — 1800 записей
19.12.2019
Отдых
Фирма «Мелодия» выложила в открытый доступ «золотую» коллекцию классики — 1800 записей
Государство и народ
18.12.2019
Видео
Государство и народ
«Если встречу еврея, буду к нему хорошо относиться…»
18.12.2019
Люди
«Если встречу еврея, буду к нему хорошо относиться…»
Юмор вне времени: карикатуры Евгения Шукаева
18.12.2019
Юмор
Юмор вне времени: карикатуры Евгения Шукаева
«Цепляйся, мамочка, за все радостное…»: письмо Д. Шостаковича, от которого становится теплее на душе
17.12.2019
Люди
«Цепляйся, мамочка, за все радостное…»: письмо Д. Шостаковича, от которого становится теплее на душе
Аркадий Аверченко. «Преступление актрисы Марыськиной»
16.12.2019
Юмор
Аркадий Аверченко. «Преступление актрисы Марыськиной»
Правило Рассела
16.12.2019
Мысли
Правило Рассела
Яша
16.12.2019
Люди
Яша
Шаг по лестнице между небом и землей
16.12.2019
Люди
Шаг по лестнице между небом и землей
Очарованный странник: как Станислав Курилов преодолел 100 км вплавь, чтобы сбежать из СССР
13.12.2019
Люди
Очарованный странник: как Станислав Курилов преодолел 100 км вплавь, чтобы сбежать из СССР
20+ интересных мыслей от людей, всегда готовых поговорить «за жизнь»
13.12.2019
Юмор
20+ интересных мыслей от людей, всегда готовых поговорить «за жизнь»
Андрей Аверьянов. «Сказ про Егора, царёву опору, сына Федота-стрельца, удалого молодца»
12.12.2019
Видео
Андрей Аверьянов. «Сказ про Егора, царёву опору, сына Федота-стрельца, удалого молодца»
ТОР-50 самых безумных заголовков 2019 года
12.12.2019
Юмор
ТОР-50 самых безумных заголовков 2019 года
Немного о водке...
12.12.2019
Юмор
Немного о водке...
«Сандаловый профиль Плисецкой…»
12.12.2019
Искусство
«Сандаловый профиль Плисецкой…»
Вуди Аллен. «Случай с Кугельмасом»
12.12.2019
Искусство
Вуди Аллен. «Случай с Кугельмасом»
Звезды мирового балета в объективе Сержа Лидо
11.12.2019
Искусство
Звезды мирового балета в объективе Сержа Лидо
Луи де Фюнес и его розы
11.12.2019
Люди
Луи де Фюнес и его розы
Искусство на грани гипноза. Невероятно красивые анимированные картины Джорджа Редхока
11.12.2019
Это интересно
Искусство на грани гипноза. Невероятно красивые анимированные картины Джорджа Редхока
Владимир Набоков. «Бритва»
11.12.2019
Искусство
Владимир Набоков. «Бритва»
Цитадель Этель Войнич
10.12.2019
Люди
Цитадель Этель Войнич
Анекдот о том, с какими людьми нам всем иногда приходится работать
10.12.2019
Юмор
Анекдот о том, с какими людьми нам всем иногда приходится работать
Ананасы в шампанском
09.12.2019
Люди
Ананасы в шампанском
Ростропович играет, провожая Тарковского
09.12.2019
Видео
Ростропович играет, провожая Тарковского
Юлия Верба. «Йося и его дети»
09.12.2019
Люди
Юлия Верба. «Йося и его дети»
Исаак Бабель. «В Одессе каждый юноша…»
09.12.2019
Искусство
Исаак Бабель. «В Одессе каждый юноша…»
Обаяние повседневной жизни в иллюстрациях Стевана Доханоса
06.12.2019
Искусство
Обаяние повседневной жизни в иллюстрациях Стевана Доханоса
Графиня Мария Тарновская: как любовь превратить в идеальное преступление
05.12.2019
Это интересно
Графиня Мария Тарновская: как любовь превратить в идеальное преступление
Борис Стругацкий: «Кто сказал, что человеку в мире должно быть уютно?!»
04.12.2019
Мысли
Борис Стругацкий: «Кто сказал, что человеку в мире должно быть уютно?!»
Аркадий Аверченко. «Ценитель искусства»
04.12.2019
Юмор
Аркадий Аверченко. «Ценитель искусства»
Кулинарные книги художников и писателей
04.12.2019
Это интересно
Кулинарные книги художников и писателей
13 немногословных анекдотов о мужчинах и женщинах
03.12.2019
Юмор
13 немногословных анекдотов о мужчинах и женщинах
Лаконичный гений: иллюстратор моды Рене Грюо
03.12.2019
Искусство
Лаконичный гений: иллюстратор моды Рене Грюо
Документальный фильм «Личность начинается с детства» (1979)
02.12.2019
Дети
Документальный фильм «Личность начинается с детства» (1979)
Детские образы Тимолеона Мари Лобришона
02.12.2019
Искусство
Детские образы Тимолеона Мари Лобришона
Это видео показывает истинные размеры нашей Солнечной системы
29.11.2019
Видео
Это видео показывает истинные размеры нашей Солнечной системы
Как Дарвин пришел к теории эволюции
28.11.2019
Видео
Как Дарвин пришел к теории эволюции
Кто построил висячие сады Семирамиды и что в них чудесного?
26.11.2019
Это интересно
Кто построил висячие сады Семирамиды и что в них чудесного?
750 раритетных музыкальных пластинок начала ХХ века в открытом доступе
26.11.2019
Отдых
750 раритетных музыкальных пластинок начала ХХ века в открытом доступе
Двойная статуя Мефистофеля и Маргариты
25.11.2019
Это интересно
Двойная статуя Мефистофеля и Маргариты
Элегантный анекдот для тех, кто иногда превышает скорость
25.11.2019
Юмор
Элегантный анекдот для тех, кто иногда превышает скорость
Оптические игры Серджи Каденаса
25.11.2019
Видео
Оптические игры Серджи Каденаса
Фантастическая керамика Дина Макрэйна
25.11.2019
Видео
Фантастическая керамика Дина Макрэйна
Детей надо успевать любить...
21.11.2019
Дети
Детей надо успевать любить...
Иллюстратор Амос Сьюэлл
21.11.2019
Искусство
Иллюстратор Амос Сьюэлл
Агрегатор онлайн-образования — более 1000 курсов МГУ, ВШЭ, МФТИ и других ведущих вузов
21.11.2019
Отдых
Агрегатор онлайн-образования — более 1000 курсов МГУ, ВШЭ, МФТИ и других ведущих вузов
Каменный зверинец Фаберже
21.11.2019
Это интересно
Каменный зверинец Фаберже
Фотограф Анна Геддес показала, какими выросли дети с её знаменитых снимков
20.11.2019
Дети
Фотограф Анна Геддес показала, какими выросли дети с её знаменитых снимков
Берлинский филармонический оркестр и Даниэль Баренбойм исполняют Tico-Tico
19.11.2019
Видео
Берлинский филармонический оркестр и Даниэль Баренбойм исполняют Tico-Tico
Не верь глазам своим: турецкая художница рисует поразительные иллюзии
19.11.2019
Видео
Не верь глазам своим: турецкая художница рисует поразительные иллюзии
Парадокс Абилина: почему надо исходить из своих желаний
18.11.2019
Это интересно
Парадокс Абилина: почему надо исходить из своих желаний
23 жестких, но чертовски точных совета о любви
14.11.2019
Мысли
23 жестких, но чертовски точных совета о любви
Музей ивановского ситца создал онлайн-галерею принтов XVIII–XX вв.
14.11.2019
Отдых
Музей ивановского ситца создал онлайн-галерею принтов XVIII–XX вв.
Экскурсия твоей жизни
13.11.2019
Мысли
Экскурсия твоей жизни
Песня про Гершензона и Полупортянцева
13.11.2019
Видео
Песня про Гершензона и Полупортянцева
Два стихотворения Наума Сагаловского, которые поймут только те, кому за...
11.11.2019
Мысли
Два стихотворения Наума Сагаловского, которые поймут только те, кому за...
Михаил Гаспаров. «Обязанность понимать»
11.11.2019
Мысли
Михаил Гаспаров. «Обязанность понимать»
10 незаконченных романов зарубежных писателей XX века
11.11.2019
Отдых
10 незаконченных романов зарубежных писателей XX века
«На что мы тратим жизнь…»
07.11.2019
Мысли
«На что мы тратим жизнь…»
Как выглядели бы знаменитости прошлых лет в наши дни?
06.11.2019
Это интересно
Как выглядели бы знаменитости прошлых лет в наши дни?
Два раза в жизни каждого человека наступает переходный возраст…
04.11.2019
Мысли
Два раза в жизни каждого человека наступает переходный возраст…
Михаил Жванецкий. «Тем, кто понял»
02.11.2019
Мысли
Михаил Жванецкий. «Тем, кто понял»
Анатолий Приставкин: «Мы существуем для того, чтобы смягчать сердца»
31.10.2019
Мысли
Анатолий Приставкин: «Мы существуем для того, чтобы смягчать сердца»